Москва, , 15:45 — REGNUM 27 сентября в российский прокат вышел документальный фильм совместного испаского и итальянского производства режиссера Валерии Паризи «Музей Прадо: коллекция чудес». Он рассказывает о коллекции одного из самых посещаемых музеев в мире — Национального музея Прадо в Мадриде.

Фильм посвящен насыщенной истории и великолепному собранию Национального музея Прадо в Мадриде. В его выставочных пространствах представлено свыше 1700 произведений, а еще порядка 7000 шедевров находятся на постоянном хранении, в том числе картины величайших художников: Веласкеса, Рубенса, Тициана, Босха, Эль Греко и многих других.

В фильм рассказывает историю европейских правителей, могущественных династий, кровопролитных войн, великих поражений и побед и, самое главное, посвящает современного зрителя в мир подлинных и сильных чувств, изменивших ход мировой истории.