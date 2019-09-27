Москва, , 15:20 — REGNUM Ким Дружинин и Андрей Шальопа, получившие известность благодаря работе над фильмом «28 панфиловцев» снимут новую картину про летчицу Лидию Литвяк. Первый рекламный ролик будущей ленты они опубликовали 26 сентября на YouTube-канале «28 панфиловцев».

Ожидается, что премьера фильма «Литвяк» состоится в 2021 году. Его создатели открыли соответствующую краудфандинговую кампанию на портале Sponsr. В пресс-релизе, разосланном в СМИ, продюсеры сообщили, что значительную часть экранного времени фильма займут сцены воздушных боев. Бюджет будущей картины они оценили в 400 млн рублей.

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Напомним, Лидия Владимировна Литвяк во время Великой Отечественной войны была летчиком-истребителем и командиром авиационного звена. На самолете ЯК-1 одержала 19 воздушных побед. Она начала сражаться в 1942 году и погибла в бою 1 августа 1943-го. Посмертно дважды была повышена в звании (до старшего лейтенанта в 1990 году).

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