Рим, , 14:21 — REGNUM Вышел первый трейлер фильма «Броски Хесуса» (Jesus Rolls) режиссера Джона Туртурро. Ролик был опубликован 26 сентября на портале IndieWire.

Большой Лебовский Towardsdatascience.com

Картина является спин-оффом комедии братьев Коэнов «Большой Лебовски». Ожидается, что её мировая премьера состоится в Италии 17 октября 2019 года, в США фильм начнут показывать в начале 2020 года (точная дата выхода в прокат пока не установлена).

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Напомним, Джон Туртурр в фильме «Большой Лебовски» исполнил роль Хесуса Кинтаны. Начиная с 2011 года он неоднократно говорил о том, что хочет вновь сыграть этого персонажа, несмотря на то, что Итан и Джоэл Коэны ранее дали понять, что они не намерены снимать продолжение картины про Джеффри Лебовски.

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