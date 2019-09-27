Тула, 27 сентября 2019, 13:47 — REGNUM Торжественное открытие XX Российско-Финляндского форума «Традиционная культура как базис современных трендов» состоялось 27 сентября в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Цель проведения форума, который проводится с 26 по 29 сентября, — укрепление культурного сотрудничества между странами, реализация совместных проектов по музейному сотрудничеству, проведению фестивалей и других культурных событий различной тематики. На проекты подано 130 заявок из 22 регионов России., для участия в форуме съехались около 300 представителей культуры из Финляндии и России.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, генеральный директор министерства культуры и образования Финляндии Рийтта Кайвосойя. Губернатор Алексей Дюмин зачитал приветственный адрес президента РФ Владимира Путина.
Глава государства также выразил надежду, что форум послужит укреплению дружественных, добрососедских отношений между странами.
Губернатор подчеркнул, что принимать мероприятие — большая честь для Тульской области. Он добавил, что тема юбилейного форума, «Традиционная культура как базис современных трендов», — очень близка Тульской области.
Глава региона также пригласил гостей из Финляндии принять участие в театральном фестивале «Толстой» и посетить празднование 500-летия Тульского кремля, которое состоится в сентябре 2020 года.
Участников форума также поздравил президент Финляндии Саули Ниинистё — его приветствие зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.
Отметим, что сегодня, 27 сентября, в рамках форума в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка «Уличный стиль от Хельсинки до Москвы» — на ней будет представлена серия фотографий финского фотографа Лиисы Йокинен, которая показывает сходства и различия уличного стиля двух столиц. 28 сентября в Тульской областной филармонии в 18:00 пройдет заключительное пленарное заседание XX Российско-Финляндского культурного форума.