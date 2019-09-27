Тула, , 13:47 — REGNUM Торжественное открытие XX Российско-Финляндского форума «Традиционная культура как базис современных трендов» состоялось 27 сентября в Туле, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Цель проведения форума, который проводится с 26 по 29 сентября, — укрепление культурного сотрудничества между странами, реализация совместных проектов по музейному сотрудничеству, проведению фестивалей и других культурных событий различной тематики. На проекты подано 130 заявок из 22 регионов России., для участия в форуме съехались около 300 представителей культуры из Финляндии и России.

Торжественное открытие XX Российско-Финляндского форума «Традиционная культура как базис современных трендов» Управление пресс-службы правительства Тульской области

В церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала, генеральный директор министерства культуры и образования Финляндии Рийтта Кайвосойя. Губернатор Алексей Дюмин зачитал приветственный адрес президента РФ Владимира Путина.

«Вот уже два десятилетия форум играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества, обеспечивая прямое, неформальное общение между представителями государственных ведомств, творческих коллективов, учебных заведений, музеев и неправительственных организаций наших стран. Тульская область, принимающая юбилейный форум, известна своими богатыми культурными традициями. В начале прошлого века в усадьбу «Ясная Поляна» в гости ко Льву Николаевичу Толстому приезжал классик финской литературы Арвид Ярнефельт: выдающиеся писатели обменивались творческими замыслами, обсуждали различные общественные проблемы. Надеюсь, у наших гостей из Финляндии будет возможность ознакомиться не только с этой мемориальной усадьбой, но и с другими достопримечательностями тульского края», — говорится в обращении.

Глава государства также выразил надежду, что форум послужит укреплению дружественных, добрососедских отношений между странами.

Губернатор подчеркнул, что принимать мероприятие — большая честь для Тульской области. Он добавил, что тема юбилейного форума, «Традиционная культура как базис современных трендов», — очень близка Тульской области.

«Мы создаем будущее, опираясь на опыт своих предков, на заложенные ими легендарные мастеровые традиции, на культурное наследие наших великих писателей, театральное искусство и народное творчество. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. И сегодняшний форум — хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства. Укрепить старые связи и наладить новые деловые отношения между нашими странами», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также пригласил гостей из Финляндии принять участие в театральном фестивале «Толстой» и посетить празднование 500-летия Тульского кремля, которое состоится в сентябре 2020 года.

Участников форума также поздравил президент Финляндии Саули Ниинистё — его приветствие зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Отметим, что сегодня, 27 сентября, в рамках форума в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка «Уличный стиль от Хельсинки до Москвы» — на ней будет представлена серия фотографий финского фотографа Лиисы Йокинен, которая показывает сходства и различия уличного стиля двух столиц. 28 сентября в Тульской областной филармонии в 18:00 пройдет заключительное пленарное заседание XX Российско-Финляндского культурного форума.