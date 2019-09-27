Лос-Анджелес, США, , 13:16 — REGNUM Поклонники киновселенной Marvel выложили в сеть видео, в котором собраны моменты, когда Капитан Америка использует свой щит как оружие. Ролик был опубликован 27 сентября на форуме Reddit.

Длительность ролика составляет около 40 секунд, в комментариях фанаты похвалили создателя и отметили, что хронометраж стоило бы увеличить до 3 минут. «Я любил это! Я мог смотреть на Кэпа и его шалости каждый, каждый день…», — написал один из любителей кинокомиксов.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в пятой киновселенной Marvel может появиться четыре новых команды «Мстителей». Такое предположения высказал автор статьи, опубликованной в издании Screen Rant.

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