Лос-Анджелес, США, , 13:01 — REGNUM Режиссер перезагрузки «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн сообщил, что идеям его будущего фильма он обязан произведениям автора комиксов Джона Острандера и его жены Ким Йель. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B24dbWNASK5/

Общаясь с фанатами по поводу такого персонажа, как Король Акул, Ганн написал, что первоначально «Отряд» представлял собой группу авантюристов, солдат и ученых, которые боролись с чем-то аномальным. Он также напомнил, что в 80-х Острандер представил идею «Грязной Дюжины», которая состояла из «одноразовых второсортных суперзлодеев».

Джеймс Ганн сообщил, что в его фильме будут использованы элементы всех этих вариантов «Отряда самоубийц», но упор будет сделан на комиксы Острандера и Йель.

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Напомним, премьера новой версии «Отряда самоубийц» запланирована на 5 августа 2021 года. В фильме снимутся Марго Робби, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Алиси Брага, Нэйтан Филлион, Дженнифер Холлэнд, Джон Сина, Давид Дастмалчян и другие известные актеры и актрисы.

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