Омск, , 12:56 — REGNUM В Омской области 27 сентября после болезни ушла из жизни заслуженная артистка РФ Татьяна Казакова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Пятого театра».

Татьяна Казакова

В феврале 2020 года Татьяне Казаковой исполнилось бы 62 года. Она являлась одним из основателей омского «Пятого театра» и проработала в нём 30 лет.

«Огромная потеря!!! Чудесная актриса и человек! Светлая память», — подчеркнул подписчик группы «Пятого театра» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Краснодаре ушёл из жизни певец, заслуженный артист России Анатолий Бородин.

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