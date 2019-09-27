Лос-Анджелес, США, , 12:38 — REGNUM Крупнейшая независимая сеть кинотеатров в США Landmark Theatres запретила зрителям приходить на сеансы показов кинокомикса «Джокер» в костюмах персонажа. Об этом 27 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как пояснил в интервью журналистам исполнительный директор компании Тед Мундорфф, его желанием было то, чтобы клиенты компании «чувствовали себя комфортно» в их окружении во время киносеансов. Премьера «Джокера» в США запланирована на 4 октября 2019 года. Сегодня в сеть Landmark Theatres входит 50 кинотеатров США.

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Напомним, в июле 2012 года, во время показов кинокомикса «Тёмный рыцарь», житель Джеймс Холмс начал стрельбу в кинотеатре, совершив массовое убийство. Ранее родственники погибших направили в адрес кинокомпании Warner Bros. письмо с осуждением фильма «Джокер», в котором, по их мнению, романтизируется злодей.

Режиссер Тодд Филлипс, снявший картину, назвал несправедливым такое внимание к ней и указал на то, что в Голливуде снимают фильмы с намного более высоким уровнем насилия в кадре, например такие как «Джон Уик».

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