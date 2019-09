Лондон, , 11:57 — REGNUM К 50-летнему юбилею альбома Abbey Road, 26 сентября на YouTube канале The Beatles был выпущен новый видеоролик на популярную песню Here Comes The Sun.

Альбом Abbey Road британской группы The Beatles вышел уже после того как из коллектива ушел Джон Леннон. Пластинка стала последней совместной работой музыкантов.

Также к юбилею был выпущен ограниченный тираж дисков и виниловых пластинок с ранее не выпущенными сессионными записями.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на 1-е место в списке величайших исполнителей всех времен и народов. Группа завоевала десять наград «Грэмми», по состоянию на 2001 год только в США было продано свыше 163 миллионов дисков группы. Общий объём продаж единиц медиаконтента, связанного с группой, превысил один миллиард экземпляров.