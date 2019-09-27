Москва, , 11:44 — REGNUM Национальная медиа группа (НМГ) вложит средства в производство анимационного сериала. Об этом 27 сентября сообщил РБК.

Будущее многосерийное анимационное шоу получит название «Лекс и Плу», его сюжет расскажет зрителям историю о лисе и еноте, работающим космическими таксистами. Первый сезон мультсериала будет состоять из 26 эпизодов, длительность каждого из них составит около 11 минут.

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Напомним, НМГ — это российский частный медиахолдинг со штаб-квартирой в Москве, он был основан в 2008 году. Ему принадлежат доли в таких телекомпаниях, как РЕН ТВ, «Пятый канал» и СТС, а также в «Медиа Альянсе» (CNN, Animal Planet, Discovery Science, Cartoon Network, Eurosport и т.д.)

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