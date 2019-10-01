1 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Кинообозреватель ИА REGNUM в эксклюзивном интервью попросил мистера Ламберта поделиться воспоминаниями о работе с Фредди Меркьюри и группой Queen: вместе они приняли участие в съемках музыкального видео к фильму «Горец». В процессе разговора речь зашла о фильме «Богемская рапсодия», о визитах актера в Россию и работе с русскими кинематографистами.

Алена Сычева, , 10:23 — REGNUM Почетным гостем 17-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», который состоялся во Владивостоке с 13 по 19 сентября, стал известный киноактер Кристофер Ламберт. В столице Приморья он провел творческую встречу со зрителями и ответил на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции. Пожалуй, самой известной его работой является «Горец», но актер отметил, что роль в «Тарзане» является для него самой ценной, потому что именно она открыла ему путь к реализации мечты. Лабмерт признался, что никогда не хотел играть на сцене и грезил именно об экране. Кинообозреватель ИА REGNUM в эксклюзивном интервью попросил мистера Ламберта поделиться воспоминаниями о работе с Фредди Меркьюри и группой Queen: вместе они приняли участие в съемках музыкального видео к фильму «Горец». В процессе разговора речь зашла о фильме «Богемская рапсодия», о визитах актера в Россию и работе с русскими кинематографистами.

Кристофер Ламберт © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

Алена Сычева, Кристофер Ламберт и Владимир Феркельман © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

Кристофер Ламберт «Я, конечно, до личной встречи с Фредди и другими ребятами из Queen слышал их музыку. Я работал в Лондоне на протяжении полугода, и как раз в этом время грандиозным хитом был сингл «We are the champions». Это было что-то совершенно новое, очень необычное, сильно впечатляющее. При этом Queen не была моей любимой группой, нет, но их музыка была очень интересная. И вот, семь лет спустя, я встретился с ними лично и снялся в видео вместе с группой».

Актер не смог не отметить магнетическую харизму хедлайнера коллектива:

Кристофер Ламберт «Думаю, Фредди был очень сильным лидером, у него был сильных характер. Вся команда не столько зависела от него, сколько шла за ним, кучковалась вокруг, да и собралась изначально вокруг Фредди. Они все очень талантливые ребята, но без Фредди, думаю, у них ничего не получилось бы. Тут дело и в его личности, и в его уникальном голосе: он был настолько необычным, специфическим, причудливым и, вместе с тем, — сильным! Это то, что делало группу уникальной. И все члены команды понимали это. Они все были настоящими друзьями и безгранично уважали друг друга».

Актер признался, что фильм «Богемская рапсодия», рассказывающий о жизни и творческом пути Фредди, в целом ему понравился:

Кристофер Ламберт «Во всяком случае «Богемская рапсодия» лучше «Рокетмэна» — там слишком много шоу Джона, много стереотипов и мало человеческого. В «Богемской рапсодии» есть попытка показать личности героев. Актеры — просто фантастические, их работа в фильме невероятна! Создатели фильма вообще достаточно уважительно отнеслись к жизни Фредди. Делать байопик всегда сложно: трудно рассказать правдивую историю о человеке, которого многие знали, — слишком многие втянуты. Тем не менее я правда считаю, что кино получилось хорошим».

Именно с группой Queen актер связывает одно из самых ярких впечатлений в своей жизни:

«Мы сняли видео про «Горца», вскоре вышел альбом «A Kind of Magic», который стал одним из самых успешных пластинок группы, и они пригласили меня на концерт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Я прилетел на вертолете, и прежде чем приземлиться, мы пролетели над всей этой огромной, многотысячной толпой зрителей. Я тогда подумал: «Вот что значит был известным и по-настоящему популярным!» Я смотрел концерт из-за кулис, и это было невероятно! Именно в такие моменты понимаешь разницу между киноактером и рок-звездой. Даже театральные актёры, выступающие перед публикой, никогда не работают с аудиторией, скажем, в 20 000 зрителей!

Кристофер Ламберт Я в жизни был на двух таких концертах: на выступлении Queen и на концерте Дэвида Боуи на Glass Spider Tour. И эти волны из людей перед тобой, эта живая энергия в таком гигантском объеме вызывает просто необъяснимое, невероятное чувство. Дикий адреналин! Причем я стоял за сценой, а представляю, каково ему там, на сцене, прямо перед этой толпой! Так что эти концерты произвели на меня очень большое впечатление».

Кристофер Ламберт с публикой © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

Этот уникальный опыт, тем не менее, не вдохновил Ламберта на выход к публике в качестве театрального актера: его страстью навсегда осталось кино. Что касается перспективы поработать режиссером — он не исключает такой возможности.

Кристофер Ламберт «О режиссуре я много не думал, но, вероятно, когда-нибудь я обязательно сделаю один фильм как режиссер. Не знаю когда, но, думаю, сделаю это».

В качестве примера работы актера в режиссерской профессии нельзя было не напомнить о Константине Хабенском, в первом фильме которого «Собибор» одну из главных ролей исполнил Ламберт. Кристофер очень лестно отзывался о Хабенском, отметив его и как блестящего актера, и как очень хорошего кинорежиссера. Так же Ламберт признался в любви к России, которую он считает грандиозной страной. Актер любит прилетать в Россию, жил в Санкт-Петербурге во время съемок сериала о Мате Хари, был счастлив впервые оказаться во Владивостоке и с удовольствием посетил бы, например, Сочи. Актер всегда открыт к новым предложениям и соглашается сниматься даже в малобюджетных, короткометражных фильмах. Так, совсем недавно Кристофер Ламберт исполнил одну из главных ролей в фильме Михаила Черных «На чужбине» по мотивам произведения Антона Чехова.

Кристофер Ламберт © Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого»

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