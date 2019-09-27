Лос-Анджелес, США, , 11:20 — REGNUM В зомби-фильме «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», являющимся продолжением черной комедии, появится новый вид мертвецов — Т800, сообщает портал Kinonews 26 сентября.

По словам режиссера ленты Рубена Фляйшера, это совершенно новый вид зомби, они гораздо опаснее, чем все те, с кем раньше имели дело герои фильма. Этот вид эволюционировавших мертвецов, которые заставят людей пересмотреть свое отношение к опасности. Создатели фильма назвали их в честь роботов-терминаторов Т800 из цикла фильмов «Терминатор».

В США фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» выйдет 11 октября в десятилетний юбилей первой части. В России показ начнется 24 октября.