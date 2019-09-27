Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM В Сант-Петербурге, в творческом пространстве «Пальма» с 25 по 27 октября пройдет Молодежный кинорынок Cinemarket, который посетят молодые авторы и профессионалы в области кино. Об этом ИА REGNUM 27 сентября сообщила пресс-служба «Кино.Платформа Potential».

В программу кинорынка вошли такие мероприятия, как мастер-классы, дискуссии, показы и питчинги (презентации проектов с целью привлечения инвесторов). Отмечается, что Cinemarket посетят ведущие продюсеры России, представители крупных кинокомпаний, телеканалов и онлайн-площадок.

Основная программа будет состоять из таких направлений, как сериалы для ТВ и сети, веб-сериалы и полнометражные картины. Заявки на участие в питчингах подали более 500 авторов, в итоге в конкурсе будут участвовать 25 проектов. Отмечается, что программа кинорынка всё ещё формируется и в неё могут быть внесены изменения.

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Напомним, первый молодежный кинорынок Cinemarket прошел в Санкт-Петербурге в ноябре 2018 года. Тогда на участие в конкурсах было подано 263 заявки, в итоге жюри было представлено 30 проектов.

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