Москва, , 10:28 — REGNUM Сегодня, 27 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XX Российско-финляндского культурного форума. Площадкой для проведения форума стала Тула, сообщается на сайте Кремля.

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В 2019 году тема форума — «Традиционная культура как базис современных трендов».

Президент отметил, что форум уже 20 лет играет значимую роль в развитии двустороннего гуманитарного сотрудничества Росси и Финляндии, обеспечивая неформальное общение.

«Надеюсь, что конструктивные и содержательные дискуссии послужат укреплению добрососедских отношений между народами двух стран», — выразил уверенность Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, презентация Тульской области в качестве площадки для проведения мероприятия состоялась в сентябре 2018 года в городе Савонлинна (Финляндия) в рамках XIX Российско-финляндского культурного форума.

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