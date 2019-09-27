Лос-Анджелес, США, , 09:57 — REGNUM В пятой фазе расширенной киновселенной Marvel может появиться четыре новые команды Мстителей, лидерами которых станут новые герои. Об этом 26 сентября сообщил портал Screen Rant.

По мнению автора статьи, поскольку «Черная вдова», «Железный человек» и «Капитан Америка», судя по всему, навсегда покинули киновселенную, а Тор отправился путешествовать со Стражами Галактики, формировать новую команду Мстителей будет Халк. Членами этой команды могут стать Сокол, Алая Ведьма и Воитель и другие герои, которые ранее официально не были частью Мстителей.

При этом автор Screen Rant обращает внимание на новых персонажей, которых Marvel вводит в четвертой фазе, по его мнению, студия закладывает основы для нескольких новых команд, каждая из которых могла бы стать «ответвлением» Мстителей. Речь идет о таких персонажах, как Харли Кинер (молодой гений), Мисс Марвел и Кейт Бишоп, которая должна стать новым Соколиным Глазом.

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Напомним, следующим фильмом киновселенной Marvel станет «Чёрная Вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ожидается, что в России фильм начнут показывать 30 апреля 2020 года.

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