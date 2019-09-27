Нью-Йорк, США, , 09:59 — REGNUM Драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда» вошла в программу международного Нью-Йоркского кинофестиваля, который стартует в Нью-Йорке 27 сентября. Информация об этом размещена сайте фестиваля.

Фильм «Дылда» будет демонстрироваться на фестивале 6 и 8 октября. Для российского кинематографа это большое событие, так как в последний раз отечественная картина принимала участие в этом конкурсе в 2010 году — это была драма «Овсянки» режиссера Алексея Федорченко.

Фильм «Дылда» считается самой многообещающей российской лентой, он уже получил две награды на Каннском фестивале, выиграл Гран-при фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало».

В январе 2020 года картина выйдет в американский прокат. 23 сентября стало известно, что фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».