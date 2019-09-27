Лос-Анджелес, США, , 09:38 — REGNUM Многие критики холодно отозвались о фильме «Гемини» с Уиллом Смитом, в котором актер сыграл «старую» и «молодую» версии главного героя. Подборку мнений экпертов 26 сентября опубликовал портал Cinema Blend.

По мнению Майка Рейеса (автора самого издания), режиссер Энг Ли сумел создать впечатляющие визуальные спецэффекты, связанные с изменением возраста персонажа, однако картине не хватает «самой истории». Он отметил, что она подходит для картины 1997 года, но не для фильма нашего времени.

Элла Кемп из IndieWire также раскритиковала сценарий, отметив, что из-за этого «Гемини» не смог стать «полноценным фильмом». Стоит отметить, что Питер Дебрюдж из журнала Variety нашел минусы также и в спецэффектах, отметив, что при всем их качестве, постоянно кажется, что с персонажем «что-то не так» и он больше похож на голограмму или героя из заставки видеоигры.

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Напомним, фантастический боевик-триллер Гемини выйдет в российский прокат 10 октября 2019 года. Вместе с Уиллом Смитом в картине снялись Мэри Элизабет Уинстэд, Бенедикт Вонг, Клайв Оуэн и другие.

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