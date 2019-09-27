Москва, , 09:57 — REGNUM Фантастический боевик «Терминатор 2: Судный день» снова выйдет в российский прокат 24 октября. Об этом сообщает портал Мир фантастики со ссылкой на кинопрокатчика «Вольга».

Вторая часть саги о Терминаторе выйдет в формате 3D и разрешении 4К, над реставрацией работала команда блокбастера «Аватар».

»Легенда вернулась. Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен», — рассказывает представитель прокатчика.

Перевыпуск приурочен к выходу картины «Терминатор: Темные судьбы», которая является прямым продолжением второй части.

Фильм «Терминатор 2: Судный день» вышел на экраны в 1991 году, сборы в прокате составили более 500 миллионов долларов. Занимает 43-е место в рейтинге «250 лучших фильмов всех времен и народов».