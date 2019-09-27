Москва, , 15:05 — REGNUM 29 сентября в Мастерских Музея «Гараж» пройдет день открытых дверей. В сентябре 2019 года в Мастерских начала работу новая команда художников. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В день открытых дверей команда Мастерских Музея «Гараж» проекта приглашает в гости к новой команде художников. В неформальной атмосфере сотрудники Музея проведут экскурсию по мастерским, расскажут об истории здания и основных принципах формирования программы, а художники поделятся первыми впечатлениями и творческими планами на ближайшее время.

Мастерские Музея «Гараж» — это 18 отдельных рабочих пространств, общая мастерская и покрасочная. Они расположены на ВДНХ в постконструктивистском здании 1939 года постройки, в котором в разное время находились павильоны «Школа на 280 учащихся» и «Поликлиника с пристройкой».