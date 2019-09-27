Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM 27 сентября в столичном Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге открывается ретроспективная выставка датского фотографа Красса Клемента «Незримое пространство».

Как отмечается на сайте организаторов выставки, работы автора отражают характерную скандинавскую меланхолию и традицию фланирования, гуляния по улицам с целью наблюдения городской жизни. В центре внимания Клемента — человек и его место в городском пейзаже. Фиксируя моменты, раскрывающие человеческие отношения и характеры, Красс одновременно рисует и портрет города.

Выставка организована в сотрудничестве с Датским институтом культуры и Художественным музеем в Сорё (Дания). В экспозицию вошло около ста черно-белых работ из разных серий, выполненных в Москве, Дублине, Париже, Бристоле и Копенгагене.