Москва, , 15:06 — REGNUM Стартовал второй премиальный сезон Национальной литературной премии имени В. Г. Распутина. Об этом сообщает сайт Российского книжного союза.

Учредителями премии являются Российский книжный союз и Правительство Иркутской области. Она была создана в память о выдающемся русском писателе и общественном деятеле В.Г. Распутине с целью поиска и поощрения талантливых авторов, способных внести существенный вклад в сохранение и развитие российской и мировой художественной литературы, продолжая традиции творчества В.Г. Распутина. Главными требованиями, которые предъявляются к работам номинантов, являются неоспоримые художественные достоинства текста и общечеловеческие нравственно-патриотические ценности. Премия проводится один раз в два года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Госкорпорации Ростех.

Стать лауреатом премии может любой автор, пишущий прозаические произведения на русском языке, независимо от возраста и места жительства. Главное условие: все произведения-номинаты должны обладать высоким литературно-художественным уровнем, отвечать идеалам нравственности, доброты, любви к Родине. Для выдвижения на соискание премии писатели должны прислать свое художественное произведение, подкрепив его краткий мотивационным письмом. Торжественная церемония награждения состоится в день рождения Валентина Григорьевича Распутина 15 марта 2020 года в Москве.