Рим, , 09:54 — REGNUM Жюри итальянской литературной премии Джузеппе Десси выбрало лучшую книжную обложку. Ей стала обложка книги «Assemblea» Майкла Хардта и Антонио Негри, автором которой является Маурицио Чеккато. Об этом сообщает ANSA.

Конкурс прошел на книжной выставке, организованной в честь Недели премии Джузеппе Десси, проходящей в итальянском Виллачирдо. Группа из 20 специалистов и экспертов в области графики выбрала 60 лучших обложек из числа книг, выпущенных на итальянском языке в период с начала 2018 по май 2019 гг. Отбор проводился без ограничений между художественной или научной литературой.

По мнению куратора выставки Стефана Салиса, подобная инициатива помогает понять состояние современной итальянской книжной графики. По его словам, важно понимать, что данная выставка является демонстрацией прежде всего физических книг, а не изображений. «Это важно именно потому, что, — подчеркивает куратор, — в эпоху виртуальных изображений бумажная книга приобретает особую ценность как объект дизайна и красоты».