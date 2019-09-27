Москва, , 14:39 — REGNUM В период с 26 по 28 сентября в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки проходят встречи, посвященные японской культуре периода Эдо (1603−1868). Об этом сообщает Литературная газета.

Основу программы мероприятий составят лекции экспертов-японистов. Анна Пушакова расскажет о книгах «Повседневная жизнь Японии периода Эдо (1603−1868) в гравюре укиё-э», а Родион Жирнов прочтет лекцию о своей книге «47 ронинов. Легенда как искусство», посвященной феномену ронинов, их легендарным и реальным особенностям.

Сотрудниками библиотека специально к циклу встреч была подготовлена выставка, на которой гости смогут увидеть оригиналы японских книг из собрания Центра восточной литературы РГБ. Вход на все мероприятия бесплатный.