Оттава, , 09:42 — REGNUM Известная писательница, журналистка и экологическая активистка Наоми Кляйн представила свою новую книгу «В огне: (горящий) случай «Зеленого нового курса». Об этом сообщает VICE.

Седьмая по счету книга писательницы является результатом ее десятилетней работы по изучению феномена глобального потепления и его влияния на состояние Земли. В своей новой книге Кляйн исследует такие темы как эко-фашизм и американский империализм, пытаясь продемонстрировать взаимосвязь политики и экологической ситуации на планете. Наоми Кляйн показывает, что многие массовые движения в защиту экологии являются проявлением популизма и слабо влияют на изменение состояния окружающей среды.

На протяжении всей книги Кляйн приводит иллюстративные описания, свидетельствующие о разрушительном влиянии глобального потепления на общую мировую экологическую ситуацию. Так, в числе примеров можно встретить подробный рассказ о современном состоянии Большого Барьерного рифа, которому грозит вымирание из-за повышения средней температуры воды на один градус. Другим примером является история об экологической ситуации в Демократической республике Конго, активная добыча кобальтовых руд в которой отравляет воздух, из-за чего легкие местных детей становятся заполнены вредоносной пылью.