Лос-Анджелес, США, , 09:07 — REGNUM Британская актриса Хелен Миррен, сыгравшая российскую императрицу Екатерину Великую в одноименном сериале, вступилась за честь своей героини. Об этом пишет издание The Sun 26 сентября.

Оскароносную актрису возмущает современная трактовка образа великой императрицы, которая, по мнению многих, вела развратную жизнь.

«Ужасно, как искажают образ успешной и влиятельной женщины, чтобы оклеветать ее, — высказалась актриса. — У меня есть подруги-феминистки, которые уже шутят: «Ты будешь что-то делать с лошадью?», что, конечно же, ложь и самый классический способ принизить императрицу».

Хелен Миррен предложила оценить моральный облик французского короля Луи XIV или английского Генриха VIII, которые одновременно имели до пяти любовниц. По современным меркам четыре или пять романов Екатерины — абсолютно нормальная ситуация.

Настоящее имя Хелен Миррен — Хелен Лидия Миронофф. Дед актрисы — Пётр Васильевич Миронов — военный инженер, служил в Русском правительственном комитете в Лондоне, занимался закупками оружия и военного оборудования для русской армии. Не приняв революцию, он остался в Великобритании. Прабабушка с отцовской стороны — Лидия Андреевна Каменская — была правнучкой фельдмаршала графа Михаила Федотовича Каменского.