Истра, Московская область, 27 сентября 2019, 08:57 — REGNUM 29 сентября в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Проект приурочен к 90-летию Московской области.
Экспозиция объединяет лучшие произведения, которые были созданы российскими художниками
Как поясняют организаторы выставки, основой ее построения станет работа художников с цветом. Основой стала идея цветового круга, которым и сегодня пользуются художники.
В экспозиции будет создана отдельная зона мультимеда, где будет представлена возможность создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать на движения человека или знакомиться с шедеврами на специальном тач-столе.
Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля. А для инвалидов по слуху будут организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.