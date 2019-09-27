Истра, Московская область, , 08:57 — REGNUM 29 сентября в Музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Проект приурочен к 90-летию Московской области.

Экспозиция объединяет лучшие произведения, которые были созданы российскими художниками XVIII—XX веков, из 11 подмосковных музеев и галерей. В экспозиции представлены работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Алексея и Константина Коровиных, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина и многих других.

Как поясняют организаторы выставки, основой ее построения станет работа художников с цветом. Основой стала идея цветового круга, которым и сегодня пользуются художники.

В экспозиции будет создана отдельная зона мультимеда, где будет представлена возможность создать картины при помощи интерактивной световой проекции, способной реагировать на движения человека или знакомиться с шедеврами на специальном тач-столе.

Для незрячих и слабовидящих посетителей подготовят тактильные рельефы по мотивам ключевых экспонатов и специальные этикетки с нанесением шрифта Брайля. А для инвалидов по слуху будут организованы адаптированные экскурсии с сурдопереводчиком.