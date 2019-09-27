Пермь, , 09:04 — REGNUM До 29 сентября в Перми будет проходить выставка «Сокровища музеев России». На выставке представлены все жанры живописи: портрет, пейзаж, исторические полотна и жанровые сцены. Об этом сообщает сайт губернатора и Правительства Пермского края.

На выставке представлены работы из 17 музеев России. Экспозиция создана в рамках национального проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта «Россия — моя история», Государственной Третьяковской галереи, РОСИЗО и фонда «Прорыв».

Выставочная коллекция охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения от иконописи до соцреализма, созданные ключевыми российскими художниками и собранные из разных уголков страны.