Москва, , 10:40 — REGNUM 26 сентября московский ГУМ-RED-LINE представила выставку «Династия Тотибадзе. Прожиточный максимум», посвященную еде. Выставка открыла параллельную программу Московской биеннале современного искусства. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Экспозиция в галерее насчитывает 30 живописных работ шести художников: Георгий, Константин, Ирина, Нана, Антон Тотибадзе и Александра Пастернак. Арт-проект поддерживает традиционную для ГУМа Выставку Достижений Сельского Хозяйства — ВДСХ.

Журналист, главный редактор образовательного проекта «Арзамас», член семьи Тотибадзе, Филипп Дзядко: «В мире осталось не так много вещей, способных объединять самых разных людей. Тотибадзе известен рецепт самого главного объединителя — застолья. Тем, кому посчастливилось знать их, известно: Тотибадзе — короли застолья, дружеского пира, где на одном столе дымится какое-нибудь невероятное блюдо и полны бокалы, а на соседнем лежат палитра и кисти».

Выставка продлится до 18 октября.