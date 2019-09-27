Москва, , 09:06 — REGNUM 23 октября еврейский музей и центр толерантности, «Энциклопедия русского авангарда» и Государственный Русский музей представят выставку, посвященную творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. Об этом сообщает официальный сайт музея.

В экспозиции выставки «Союз молодежи. Русский авангард 1909 — 1914» порядка 80 произведений 35 художников, среди которых: Казимир Малевич, Ольга Розанова, Елена Гуро, Михаил Матюшин, Владимир Татлин, Павел Филонов, Иосиф Школьник, Михаил Ларионов и других.

Петербургское творческое объединение «Союз молодежи», которому посвящена выставка, — первое официально зарегистрированное объединение художников авангарда. С 1910 по 1914 они устроили семь выставок, продемонстрировавших широкий спектр художественных идей и стилей — от символизма до кубофутуризма.