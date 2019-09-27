Тюмень, , 08:48 — REGNUM 27 сентября в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова в Тюмени открывается выставка «Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея».

На выставке представлены памятники археологии, нумизматики, редкие книги, иконы, холодное оружие — около 180 подлинных предметов из 14 коллекций Государственного исторического музея. Посетители увидят берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима XIII в., икону «Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому» XVI века, первую российскую печатную книгу «Апостол» издателя Ивана Федорова 1564 г., письма царя Петра I и князя А. Д. Меншикова, мундир офицера лейб-гвардии Финляндского полка XIX века и многое другое. Самым «молодым» экспонатом станут листы с рукописными пометами речи маршала Советского Союза Г. К. Жукова на Параде Победы 1945 г.

Выставка продолжит работу до 5 декабря 2019 года.