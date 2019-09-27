Санкт-Петербург, , 08:39 — REGNUM 28 сентября Музей-квартира Льва Гумилева в Санкт-Петербурге представляет интерактивную звуковую инсталляцию Александра Морозова «Уставшая пластика!

С помощью звука художник обозначает в музейном зале границу, за которой начинается «опасное» пространство памяти, постижения, судьбы. Акустическую инсталляцию дополняют объекты из металлического прута из серии «Оболочка мифа».

Выставка проходит в рамках фестиваля «Современное искусство в традиционном музее». Это старейший петербургский музейный фестиваль, в этом году ему исполнится 15 лет. За время его существования в нем приняли участие 70 петербургских музеев, реализовано более 200 проектов художниками из 14 стран мира.

Выставочные проекты юбилейного фестиваля объединены общей темой «Аналоговые сигналы». Приглашенным художникам предложили высказать своё мнение о том. что происходит с людьми в эпоху цифровых технологий, как влияет на искусство, науку и каждого из нас вытеснение аналогового сигнала цифровым и появление «нового цифрового реального».