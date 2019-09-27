Москва, , 07:42 — REGNUM 27 сентября Центр дизайна Artplay представляет мультимедийную выставку-спектакль, посвященную 200-летию художника-мариниста Ивана Айвазовского. В проекте принимают участие актеры Сергей Гармаш, Лянка Грыу и Владимир Раевский.

В основу сценария легли биографические факты, документы, письма и воспоминания современников Айвазовского. В спектакле обозначены ключевые исторические события, происходившие в годы жизни художника.

Как отмечается на сайте Artplay, проект — это фантазия о реальном художнике. Ее создатели попытались представить, как сам Айвазовский мог бы рассказать о себе, своих увлечениях и событиях своей жизни.