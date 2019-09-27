Москва, , 07:38 — REGNUM 27 сентября Третьяковская галерея и галерея тиражного искусства Shaltai Editions представляют проект Нового архива тиражного искусства (НАТИ). Это уникальное собрание произведений ведущих российских современных художников. Тема, предложенная художникам в 2019 году — «listen to me» («очень важное сообщение»). Каждая работа выпущена тиражом 30 экземпляров.

Как отмечается на сайте Третьяковской галереи, первый выпуск проекта НАТИ был реализован в 2018 году. Он стал оммажем знаменитым папкам Московского архива нового искусства, собранного художниками московского концептуализма.

Нынешняя выставка объединяет произведения созданные в рамках проекта НАТИ с экспонатами из коллекции Третьяковской галереи. Выполненные в технике шелкографии, работы участников проекта представлены в одном пространстве с произведениями живописи, графики, объектами и инсталляциями из собрания музея.