Владикавказ, , 18:55 — REGNUM В Северной Осетии состоится выступление симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На международном фестивале «Мариинский — Владикавказ» будет представлена музыкальная драма Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», сообщили в пресс-службе филиала театра.

Валерий Гергиев Culture.ru

Фестиваль пройдет с 28 сентября по 6 октября. В 2019 году он проводится уже в третий раз. На сценах Государственной академической филармонии Северной Осетии и Национального государственного театра оперы и балета выступят лауреаты международного конкурса имени П. Чайковского, театр балета имени Л. Якобсона, юные дарования республики.

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Напомним, филиал Государственного академического Мариинского театра был создан в Северной Осетии в 2017 году. Из федерального бюджета на реализацию проекта было направлено 400 млн рублей. Правительство РФ поддержала проект в целях повышения культурной привлекательности кавказских регионов.