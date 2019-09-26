Симферополь, , 17:39 — REGNUM На аренду площадок для выступлений крымская филармония тратит большую часть заработанных от продажи билетов средств. Об этом 26 сентября на пресс-конференции в Симферополе заявила заместитель гендиректора Крымской государственной филармонии Ольга Прудникова-Юшкова.

«Из 18 млн рублей, которые заработали наши творческие коллективы, порядка 16 млн рублей — расходы филармонии на аренду залов и транспорта… Мы бродячие артисты», — заявила Прудникова-Юшкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Крыму было реализовано больше 30 значимых фестивальных проектов и проведено более 600 культурных акций.

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