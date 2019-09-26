Нью-Йорк, США, , 16:07 — REGNUM Актер Эндрю Скотт, знакомый поклонникам сериала «Флибэг», снимется в новом многосерийном шоу «Талантливый мистер Рипли». Об этом 26 сентября сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1177196764618797056

Согласно сообщениям инсайдеров, Скотт исполнит главную роль. Ожидается, что телеканал Showtime начнет оказывать сериал в апреле 2020 года, его производством руководит Стивен Зеллиан («Ирландец», «Список Шиндлера», «Банды Нью-Йорка»).

Читайте также: В Индонезии запретили к показу мультсериал «Губка Боб квадратные штаны»

Напомним, зрители также знают Эндрю Скотта по его роли профессора Мориарти в сериале «Шерлок» компании BBC. В шоу «Флибэг» Эндрю Скотт исполнил роль священника.

Читайте ранее в этом сюжете: Фанаты обсуждают в сети новое фото Кавилла в образе Геральта