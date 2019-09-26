Лондон, , 15:53 — REGNUM Британская компания MMC Ventures провела исследование, которое показало, что около 40% стартапов выдают работу людей за достижения искусственного интеллекта. Об этом 25 сентября сообщил журнал Forbes.

Если говорить об абсолютных цифрах, то эксперты MMC Ventures проанализировали работу 2830 компаний из ЕС, которые претендовали на звание «ИИ-стартапов». Издание отмечает, что это явление получило название «AI washing» («ИИ-стирка») и подобные организации появляются все чаще.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известная сеть McDonald's начала использовать «умных» помощников Amazon Alexa и Google Assistant для найма сотрудников на работу. Сервис получил название Apply Thru.

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