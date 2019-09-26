Лос-Анджелес, США, , 15:57 — REGNUM В США режиссер Джон Красински завершил съемки картины «Тихое место 2». Об этом он сообщил в своем твиттере 25 сентября.

«Ну, вот и закончили работу над второй частью. Увидимся 20-го марта», — подписал Красински фотографию, на которой он с главной героиней, которую играет Эмилия Блант, идут прочь от камеры по мосту.

«Тихое место» рассказывает о мире, где за людьми и животными охотятся хищники из космоса, которые ищут добычу по звуку. Семейная пара фермеров, Эвелин и Ли Эбботт, пытаются всеми силами выжить в обстановке, где нельзя издавать никаких звуков, им приходится ходить босиком, вместо речи используют язык жестов.

Первая часть фильма собрала в прокате 340 миллионов долларов, при бюджете в 17 млн. Продолжение выйдет в прокат 20 марта 2019 года. Сюжет ее держится в секрете.