Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Народный артист СССР, почетный гражданин Петербурга Олег Басилашвили принимает поздравления с 85-летним юбилеем. Присоединился к ним и губернатор города Александр Беглов, сообщили ИА REGNUM в Смольном.

Глава города поблагодарил артиста преданность театру и Петербургу и пожелал ему крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и радости творчества.

«За многие годы служения искусству Вы внесли огромный вклад в развитие отечественной культуры. В Вашей творческой биографии множество блестяще сыгранных ролей. Ваш талант ярко свидетельствует о высокой школе мастерства товстоноговской плеяды актеров, служит примером неустанного творческого поиска и служения людям», — говорится в поздравлении.

С 85-летием Олега Басилашвили поздравил и спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров — от имени всех депутатов.

Макаров назвал Басилашвили «обаятельным и по-петербургски интеллигентным человеком», которого в России любят миллионы.

«Образы, созданные Вами на театральной сцене и в кино, завоевали сердца зрителей и навечно вошли в историю современного драматического искусства России. Вы всегда играете вдохновенно, с полной душевной отдачей и неподражаемым актерским мастерством. Многие годы Вы отдали служению знаменитому театру Петербурга — Большому Драматическому, став одним из его ведущих артистов и примером для молодого поколения труппы», — написал Макаров.

Труппа БДТ им. Товстоногова выразила восхищение Басилашвили, напоминая зрителям, что уже послезавтра, 28 сентября, он выйдет на сцену в главной роли спектакля «Палачи», премьера которого приурочена к юбилею артиста и 100-летию театра.

«Дорогой Олег Валерианович, мы очень любим Вас, восхищаемся Вашим талантом и человеческими качествами, многому у Вас учимся. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, новых ролей, безграничной энергии и сил для воплощения в жизнь всех Ваших творческих замыслов. Пусть теплых событий в кругу любимых и друзей будет как можно больше, а Ваше сердце всегда будет согрето счастьем. Счастливы, что вот уже 60 лет Ваша жизнь крепко связана с БДТ», — говорится в обращении театрального коллектива.

Добавим, 26 сентября в променуаре БДТ на Фонтанке открывается выставка, посвященная Олегу Басилашвили.