Пекин, , 15:34 — REGNUM На новые серверы производства компании Huawei будут устанавливаться российские операционные системы «Альт». Об этом 26 сентября сообщил портал ItWeek.

Соответствующее соглашение компании «Базальт СПО» и Huawei заключили на форуме Huawei Connect 2019. Такие ОС как «Альт Сервер» v.9 и «Альт Сервер Виртуализация» будут устанавливаться на сервера TaiShan 100/200 2280, построенные на базе архитектуры ARMv8 64 бит.

Отмечается, что российские разработчики получили сертификат, подтверждающий корректность работы их операционных систем на серверах китайской компании, а также заключили с Huawei договор о долгосрочном технологическом сотрудничестве.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Малайзии будет запущена сеть 5G на базе телекоммуникационного оборудования Huawei. Ожидается, что пользователи страны получатк ней доступ уже в начале 2020 года.

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