Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Группу петербургских художников «Митьки» не будут выселять из арт-центра на улице Марата. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Сейчас предполагается заключить с художниками договор безвозмездного пользования на указанное помещение.

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о том, что «Митьков» попросили покинуть арт-центр, который они занимали долгие годы, до 30 сентября.

«Ну пусть «Митьки» не беспокоятся, все будет в порядке, соответствующее поручение я уже дал. Пусть продолжают дальше трудиться и творить», — прокомментировал ситуацию губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Уведомление о необходимости добровольно освободить помещение на улице Марата «Митьки» получили оттого, что сменили юридическое лицо, а новый договор не перезаключили. Уведомление об особождении арт-центра уже отозвали.