Санкт-Петербург, 26 сентября 2019, 15:33 — REGNUM Группу петербургских художников «Митьки» не будут выселять из арт-центра на улице Марата. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Сейчас предполагается заключить с художниками договор безвозмездного пользования на указанное помещение.
Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о том, что «Митьков» попросили покинуть арт-центр, который они занимали долгие годы, до 30 сентября.
Уведомление о необходимости добровольно освободить помещение на улице Марата «Митьки» получили оттого, что сменили юридическое лицо, а новый договор не перезаключили. Уведомление об особождении арт-центра уже отозвали.