Лос-Анджелес, США, , 15:08 — REGNUM Киану Ривз оказался «в восторге» от сценария нового фильма «Матрица», над созданием которого работала Лана Вачовски. Об этом актер сообщил 25 сентября в эфире шоу Entertainment Tonight.

Ривз заявил, что рассказ Вачовски является очень «амбициозным», добавил, что «так и должно быть», и отметил, что его взволновала судьба, которую режиссёр уготовила Нео. Стоит отметить, что она написала этот сценарий совместно с Александром Хемоном и Дэвидом Митчеллом.

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Кинокомпания Warner Bros. официально объявила о том, что она будет снимать четвертый фильм «Матрица» 20 августа 2019 года. Позже стало известно, что актриса Кэрри-Энн Мосс также присоединится к этому проекту.

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