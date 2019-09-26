Тула, , 15:01 — REGNUM Центр Тулы постепенно становится единым историко-культурным пространством, а со временем Тула сможет претендовать на звание музейной столицы России. Об этом сказал губернатор Алексей Дюмин в ходе встречи с участниками Российско-Финляндского музейного саммита, который открывается в Туле 26 сентября, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Музейный саммит с участием руководителей ведущих музеев России и Финляндии состоится в рамках XX юбилейного Российско-Финляндского культурного форума.

Встреча с участниками Российско-Финляндского музейного саммита Управление пресс-службы правительства Тульской области

«Для Тулы — это очередной шаг для интеграции в мировую культурную среду», — отметил Алексей Дюмин.

Губернатор на встрече рассказал о работе, которая проводится регионом в рамках подготовки к торжествам по случаю 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. В области идет масштабное восстановление объектов культурного наследия в городах Засечной черты.

Центр Тулы организовывается в единое историко-культурное пространство. На данный момент уже открыт музей археологии Тульского кремля, часть экспозиций размещена в его башнях, на 2020 год запланировано открытие археологического окна, аналогичного созданному в Москве.

К следующему году обновленная Казанская набережная вместе с Тульским кремлем и создаваемым Музейным кварталом должны образовать полноценный культурный кластер. Здесь появятся мультимедийные экспозиции федеральных музеев «Ясная Поляна», «Куликово поле», В.Д. Поленова и Государственного исторического музея. В рамках Музейного квартала будут работать также музей оружия, музей самоваров, краеведческий музей, музей станка в творческом индустриальном кластере «Октава».

"Мы прикладываем все силы для того, чтобы наш Музейный квартал был настоящей культурной и туристической «меккой» Тулы», — сказал Алексей Дюмин.

Глава региона также пригласил гостей на празднование 100‑летия Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ) — одного из крупнейших региональных художественных музеев — в ноябре 2019 года. Ранее президент Владимир Путин выделил средства на строительство нового фондохранилища. В самом музее провели капремонт, а экспозиция может соперничать с ведущими музеями России и мира — сейчас в ТМИИ проходит выставка шедевров из Третьяковской галереи, а в перспективе жители региона смогут увидеть в музее знаменитые экспонаты Эрмитажа и Русского музея. Готовность в развитии сотрудничества выразили директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

«Тула — третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас нет ни одного субъекта РФ, где работало бы четыре или пять федеральных музеев. Кроме того, в Тульской области уделяют большое внимание развитию региональных и муниципальных музеев. Со своей стороны мы будем поддерживать Тульскую область в этом направлении. Тем более, что следующий год знаковый для области — в год юбилея Тульского кремля здесь начнет работу Музейный квартал. Он станет новой точкой притяжения жителей и туристов. Это событие международного уровня», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Уверен, что при участии тульских директоров музеев, а также при поддержке Министерства культуры России и руководителей ведущих федеральных музеев мы сможем реализовать в Туле масштабные и интересные проекты. Мы рассчитываем, что со временем Тула сможет претендовать на звание музейной столицы России, добавив это звание к своим титулам», — добавил губернатор Алексей Дюмин.