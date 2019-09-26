Санкт-Петербург, , 14:35 — REGNUM Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, Китайский театр восстановят при финансовой помощи министерства культуры РФ. Об этом рассказала 26 сентября директор музея «Царское село» Ольга Таратынова в беседе с корреспондентом ТАСС.

По ее словам, восстановление театра является приоритетной задачей в концепции развития музея-заповедника, которую представило министерство культуры России на этой неделе. До конца 2019 года будет закончен проект реставрации, а в 2020, если Минкульт РФ выделит бюджет, начнутся реставрационные работы.

Первоначально театр назывался «Каменной оперой» и планировался под открытым небо, но императорский архитектор Антонио Ринальди спроектировал его в восточном стиле, в рамках увлечения «китайщиной» во второй половине 18 века.

Китайский театр был разрушен в сентябре 1941 года — при обстреле гитлеровской артиллерией города Пушкина он, как и сам Екатерининский дворец, был разрушен и полностью выгорел. Реставрация разрушенных войной памятников в Царском Селе ведется с 1957 года.