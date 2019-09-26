Москва, , 14:25 — REGNUM В рамках плана сотрудничества «Культурные сезоны Россия — Абхазия 2019», подписанного между министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии и министерством культуры РФ абхазская государственная хоровая капелла приняла участие в XV международном осеннем хоровом фестивале имени профессора Б.Г. Тевлина в Большом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Об этом 26 сентября сообщает «Апсныпресс».

Большой зал консерватории им. П.И. Чайковского Евгений Чесноков

В этом году фестиваль был посвящен 85-летию советского и немецкого композитора А.Г. Шнитке. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что для абхазской стороны участие государственной хоровой капеллы в мероприятии такого уровня является очень значимым.

«Ежегодно фестиваль выполняет важную миссию, способствуя укреплению единого культурного пространства. Для нас очень значимо участие Абхазской государственной хоровой капеллы в мероприятии высокой классической музыки, что еще раз отражает стремление нашей молодой республики «приблизиться к мировой культуре» Эльвира Арсалия Для нас очень значимо участие Абхазской государственной хоровой капеллы в мероприятии высокой классической музыки, что еще раз отражает стремление нашей молодой республики «приблизиться к мировой культуре»

Читайте ранее в этом сюжете: Академия танца Бориса Эйфмана проведет отбор талантливых детей в Сухуме