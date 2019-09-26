Нью-Йорк, США, , 14:02 — REGNUM В сеть выложили новый кадр со съемок предстоящего сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. Фотография была опубликована 25 сентября на Twitter-странице автора портала Gizmodo Эдуардо Мартина.

https://twitter.com/Ed_Marin/status/1176608104361934848

На фотографии запечатлен Кавилл в образе Геральта с мечом. Фанаты обратили внимание, что волосы ведьмака выглядят не белыми, а серыми. Впрочем, как пишет издание Comicbook, причиной такого оттенка может являться освещение.

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Напомним, потоковый сервис Netflix до сих пор не назвал дату выхода «Ведьмака» в эфир. Ожидается, что поклонники романов Анджея Сапковского смогут увидеть первый эпизод шоу до конца 2019 года.

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