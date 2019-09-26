Лос-Анджелес, США, , 12:53 — REGNUM Актер Джейсон Бейтман («Озарк», «Ночные игры», «Несносные боссы») ведет переговоры по поводу того, чтобы стать режиссёром фильма по настольной игре Hasbro Clue или Cluedo. Об этом 25 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1177089425060311040

Название игры можно перевести как «Улика», главную роль будущей картине исполнит Райан Рейнольдс, её производством будeт заниматься Disney/Fox. Отмечается, что Бейтман также выступит в качестве одного из актеров фильма.

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Первая экранизация «Улики» вышла в 1985 году, снял её режиссер Джонатан Линн. Стоит отметить, что во время показов в США фильм демонстрировался с тремя разными концовками. Впоследствии все они были собраны при выходе картины на кассетах VHS.

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