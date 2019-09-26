Москва, , 12:42 — REGNUM 26 сентября Третьяковская галерея, Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, ИКОМ России и АНО «Проектная инициатива» запускают совместный социальный проект для москвичей старшего возраста «Музейный СтарТрек».

Проект направлен на привлечение людей старшего возраста к участию в музейной жизни в качестве активных соавторов новых музейных программ, интересных как им самим, так и их сверстникам.

В рамках проекта пройдёт научно-практическая конференция «Музеи и старшее поколение: практики соучастия в эпоху социальных вызовов», а также круглые столы на тему «Обращение к аудитории старшего поколения: модная тенденция или объективная необходимость», «Люди старшего возраста в фокусе социологии, культурологии, геронтологии, герогогики», «Культура участия как инструмент работы с наследием», «Музейные проекты с людьми старшего поколения. Российские и международные практики».

В конференции примут участие ведущие российские социологи, антропологи, геронтологи и представители российских и зарубежных музеев. Среди них Ирина Антонова, Президент Государственного Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Александр Галицкий, создатель проекта «Музей искусства пожилых людей» Эмма Хорридж из Манчестерского музея в Великобритании и Ганс Штахер из швейцарского Музея Заурер.