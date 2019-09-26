Лос-Анджелес, США, , 11:59 — REGNUM Дэвид Харбор завершил свою часть съемок в кинокомиксе «Чёрная Вдова». Публикацию с соответствующим сообщением актер разместил на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B22gjEsHJKv/

В предстоящем кинокомиксе Marvel актер исполнил роль Алексея Шестакова, известного под прозвищем Красный Страж. В соцсети он опубликовал фотографию со съемочной площадки.

«Прощай, Алексей, ты, большая, смелая, яркая, крепкая надежда на Россию, ты сложная замученная душа, ты хранитель красных», — написал Харбор в описании к фотографии.

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Красный Страж впервые появился в комиксах Marvel о Мстителях в 1967 году. Он срашался в них с Капитаном Америка, а также с Подводником. Премьера фильма «Чёрная Вдова» состоится в России 30 апреля 2020 года.

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