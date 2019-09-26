Москва, , 11:39 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к Олегу Басилашвили с поздравлениями в день его 85-летия, текст поздравления размещен на сайте правительства РФ 26 сентября.

«Уважаемый Олег Валерианович! Примите мои сердечные поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания. День рождения такого выдающегося артиста — это настоящий праздник для миллионов людей, которые искренне любят Вас. Вы остро чувствуете время, в котором живёте, и не только творчеством, но и всей своей жизнью доказываете, что в мире есть совесть и честь, благородство и достоинство», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр также отметил множество значимых, разноплановых ролей, которые актер сыграл на сценах ведущих театров и в кинематографе. В заключение, Дмитрий Медведев пожелал Олегу Басилашвили крепкого здоровья и новых ролей.

Олег Валерианович Басилашвили родился в Москве 26 сентября 1934 года. Народную любовь актёру принесли роли в фильмах Эльдара Рязанова «Служебный роман», «Вокзал для двоих», и Георгия Данелия «Осенний марафон».